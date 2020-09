Una radical decisión es la que tomó el actor Iñigo Urrutia, quien dejó Santiago para comenzar una nueva vida en el sur de Chile, específicamente en un campo familiar en Villarrica.

En conversación con LUN, el actor, a quien por estos días vemos en Aquelarre, contó que dejó la capital a fines de abril "porque estaba cansado". "No tenía trabajo porque se suspendió todo, y el ambiente donde yo vivo, cerca de Plaza Italia, estaba súper candente", indicó.

Urrutia vivía en calle Seminario muy cerca de Plaza Italia, por lo que tras el estallido social tuvo que aguantar "mucha bomba lacrimógena, mucha energía, mucha violencia y no me estaba haciendo bien, así que tomé la decisión de irme".

"Vivir cerca de Plaza Italia me agotó mental y emocionalmente. Yo estoy de acuedo con muchos de los cambios que se necesitan, estoy por el Apruebo, pero estando ahí, todo era mucho, demasiada euforia, rabia, pena, miedo, se transformó en una zona muy conflictiva", explica.

Su nueva vida

Actualmente el actor está viviendo en un fundo que era de su abuela y donde hay casas de veraneo. "Hay mucha tierra y yo tenía ganas de darle un sentido al espacio y no que solo fuera para vacacionar, sino algo que produzca y donde yo pueda aprender y enseñarle a mis sobrinos, que ellos se conecten con esto que para mi es importante: cuidar el planeta", contó.

De esta manera, el actor hizo un huerto y un invernadero, sacando sus dotes de constructor. "El trabajo físico es heavy, pero al final del día me resulta super satisfactorio", señala, contando que también cercó y trabajó la tierra.

Su nueva vida además le ha permitido vivir gastando lo justo y estar enfocado en otras cosas. "Esa energía tan intensa que se vive en la ciudad no la necesito ahora", considera, aunque no descarta la idea de volver. "Me gusta la idea de poder quedarme acá, pero también tengo que buscar la forma de ganarme la vida. No quiero hacerme millonario, sino simplemente vivir contento", expresa.