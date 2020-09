Con el objetivo de batallar contra campañas de desinformación o mensajes spam, Twitter anunció que sancionará a aquellas personas que copien y peguen un texto sacado de otro usuario en su cuenta.

La compañía estadounidense señaló que esos tweets que pueden formar parte de campañas de Fake News serán ocultados por la plataforma de microblog.

“Hemos visto un aumento en 'copypaste', un intento de muchas cuentas de copiar, pegar y tuitear la misma frase. Cuando vemos este comportamiento, podemos limitar la visibilidad de los Tweets”, escribió la compañía en un tweet.

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase. 🍝🔁



When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm