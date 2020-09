Llega el fin de semana y es sinónimo, para muchos, de noches o tardes de películas para disfrutar en casa.

Por lo general el panorama se arma con maratones de series, películas de acción o terror, acompañados de comida.

Pero esta vez, Meganoticias.cl hizo una selección de las mejores cinco películas disponibles en Netflix para los solteros.

Conócelas a continuación:

Si te encanta la actriz Rebel Wilson, mejor conocida como “la gorda Amy” de Pitch Perfect, esta es otra de sus películas en el que te reirás a carcajadas de su papel. En esta ocasión, interpreta a Natalie, quien es una arquitecta neoyorquina que siempre ha tratado el amor con cinismo.

Sin embargo, esto empeora para ella cuando queda inconsciente luego de ser atacada en el Metro, despertando así en una comedia romántica, siendo ella la protagonista.

Lo interesante de esta película, es la burla al género, que en esta ocasión representa los clásicos clichés de la forma más inteligente y genial del film.

Esta es la vida de Dineo (Fulu Mugovhani), una experta en redes sociales que trabaja en una agencia de publicidad y que ni más ni menos que en pleno Día de los Enamorados se entera de que su novio rompió con ella.

Desde ese entonces, Dineo tendrá que aprender a vivir con esta nueva realidad.

Su mejor amiga, Noni (Tumi Morake), quien tiene una perspectiva muy diferente a ella sobre el amor, la ayuda y la acompaña para olvidar las penas de su corazón. Esto con un poco de baile, varias copas y humor. Solterísima narra una simple, pero entretenida.

How to be single