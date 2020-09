La compañía Niantic prepara una nueva actualización del popular juego para smartphones y tablets Pokémon GO, pero desde ya dejó en claro que la aplicación dejará de funcionar en varios modelos de dispositivos tanto Android como de Apple.

Se trata de una renovación del juego que dejará a algunos modelos de ambos sistemas sin poder acceder a sus servidores y vivir la aventura de ser un maestro Pokémon.

Según detalló Niantic en un mensaje en su cuenta de Twitter, los iPhone 5S y 6 ya no tendrán soporte, al igual que los dispositivos con Android 5, iOS 10 e iOS 11. "Los entrenadores con dispositivos que no se enumeran específicamente aquí no se verán afectados y no es necesario que realicen ninguna acción", agregaron.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.