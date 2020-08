¿Qué pasó?

La noche del domingo se llevó a cabo una nueva edición de los premios VMAs de la cadena MTV. Y como ya es habitual en cada entrega de premios, los artistas deslumbraron con sus looks en la alfombra roja previa a la ceremonia.

La cita desarrollada en Nueva York estuvo marcada por la pandemia del coronavirus y el distanciamiento social. Pero la pandemia trajo una oportunidad, ya que las mascarillas se volvieron una parte esencial de los looks de Lady Gaga.

Lady Gaga: La reina de las mascarillas

Al llegar a la ceremonia la artista posó ante los medios con un look metálico y con un protector facial que se asemejaba al "Moon Person", la estatuilla que se entrega a los ganadores de los VMAs. Ante este primer look fue la misma artista quien dijo "Yo llevaba protectores faciales antes de que existieran".

I was wearing face shields before it was a thing 👆🤣 #VMAs pic.twitter.com/Udq8ixlx75 — Lady Gaga (@ladygaga) August 30, 2020

Posteriormente la neoyorquina utilizó mascarillas en cada uno de los looks con los que subió al escenario, tanto a recibir premios como en el esperado show en el que cantó "Rain On Me" junto a Ariana Grande.

Créditos: @ladygaga

Otros looks de la jornada

Dentro de las asistentes a la ceremonia estuvo la cantante Miley Cyrus, quien llegó hasta la alfombra roja con un vestido de transparencias de la casa de modas Mugler. El vestido que contaba con aplicaciones de brillantes complementaba la actitud provocativa de la intérprete de "Midnight Sky".

Créditos: @MileyCyrus

La protagonista de la saga de películas "The Kissing Booth", Joey King, llegó hasta los VMAs en su calidad de presentadora luciendo un vestido de Versace en tonalidades verdes y rojas.

Créditos: @MTVLA

Otro de los presentadores de la noche fue Jaden Smith, quien lució un look casual con una colorida chaqueta que acompaño de unos jeans claros y algo de joyería.

Créditos: @vmas

El toque latino lo dio Maluma, quien presentó su tema "Hawái" en la ceremonia en la que además se hizo con el premio a "Mejor artista latino". Al llegar al evento, el colombiano lució un elegante traje negro de Versace.

Créditos: @MTVLA

Otro de los asistente a la ceremonia fue The Weeknd. El artista que se llevó el mayor premio de la noche "Mejor video del año" por Blinding Lights, se lució en la alfombra roja con un traje negro y rojo.

Créditos: @theweeknd

Otra de las personalidades que deslumbró en la alfombra roja fue la modelo Bella Hadid. La ex de The Weeknd participó como presentadora en los VMAs y se lució con una blusa con transparencias.

Créditos: @MTVLA