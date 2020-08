A menos de 24 horas desde su estreno, "Santería" se ha convertido en tendencia en YouTube con su explosivo video protagonizado por Denise Rosenthal (Chile), Danna Paola (México) y Lola Indigo (España), las tres mujeres tras esta esperada colaboración.

El trío de artistas marca además algo poco visto dentro de la industria y es el hecho de que tres mujeres se unan a cantar juntas, a diferencia de lo que pasa con colaboraciones entre hombres que son más habituales y donde incluso llegan a participar hasta 10 exponentes masculinos.

"Es fundamental que podamos generar más espacio entre nosotras y ser nosotras quienes accionamos en construir una industria más equitativa", señaló Denise Rosenthal a Meganoticias.cl en una entrevista exclusiva junto a Danna Paola y Lola Indigo.

"Esto representa la capacidad de volver a conectarnos entre nosotras. Cada quien comparte su reino en esta colaboración", añade la artista chilena, mientras que Danna agrega que esto "es dar la lección a la industria y a la sociedad que hacen falta más colaboraciones de mujeres, que niñas crezcan con esta referencia".

"Entendieron la película, estoy súper orgullosa, tengo ganas de verlas y abrazarlas", agregó Lola, quien es la artífice del proyecto e invitó a sus otras dos compañeras a participar. "Las seguía a ambas, a Denise la conocí tras la colaboracion con Mala Rodríguez, me encantó su voz, me enamoré de su sensibilidad, y a Danna la conocía como actriz, y luego supe que cantaba", contó.

Ser mujer en la música hoy

Las tres voces tras "Santería" gozan de un gran momento en sus carreras, donde dan paso firme tanto en sus países de origen como también internacionalmente. Además, arrastran gran popularidad en sus redes sociales lo que las posiciona también como referentes femeninas dentro de la música, algo que se toman como una oportunidad para alzar la voz, pero no una responsabilidad obligatoria.

"Siempre se me enseñó que calladita me veía más bonita y dije no. Obviamente necesitamos un gran equipo como todo artista, pero muchas veces como mujeres se nos subestima bastante. No es responsabilidad, sino son ganas de que niñas crezcan escuchando este tipo de contenidos, que está bien compartir", dice la mexicana.

Además, reveló que aún viven discriminaciones por el hecho de ser mujer, como que no se tomen en cuenta sus opiniones e incluso en una oportunidad vivió una situación junto a la actriz Georgina Amorós (Élite) cuando un productor les daba órdenes tratándolas de "reina" o "cariño", "comentarios que no correspondían porque no soy tu cariño ni tu reina. Detalles que me enervan".

Por su parte, Lola cuenta que "por ser mujer preguntan quién dirige tus proyectos, quién escribe las canciones, quién hace esto o lo otro, siento que se duda mucho más de mí por el hecho de ser mujer y ser joven y pilotear mis proyectos. Por eso intento transmitirlo para ir poniéndolo en la cabeza de la gente, no solo por mí, sino por chicas que estan empezando, que vean que es posible, y que tú puedes hacer todo".

Denise, en tanto, lo ve como una oportundiad, ya que "espacios como estos pueden ser posibles agentes de cambio, la prevención es fundamental, crecer conociendo el valor interno efectivamente puede hacer cambios profundos en la sociedad, ya que nuestro sistema se alimenta de nuestras inseguridades".

Sin embargo, también afirma que aún están expuestas a situaciones dentro de sus trabajos. "Hace falta que se valore el trabajo y se visibilice, hace mucho tiempo las cosas eran de una manera, pero se nos han cargado juicios añejos y se van generando patrones que hay que ir eliminando. Algo súper habitual es que se nos valide por otro hombre, no por nuestro trabajo, independiente a nuestras relaciones amorosas, profesionales, estamos donde estamos por nuestro trabajo y nada más".