La desaparición de la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, ahora entra en nuevo capítulo con las declaraciones de Andrés García. El actor mexicano reveló que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a su esposa y él mismo le habría aconsejado al cantante que la cuidara.

El padre del "Sol de México" acudió primero a Arturo Durazo Moreno, conocido como “El Negro Durazo”, para llevar a cabo sus planes. Este se lo dijo a Andrés García: “Luisito ya le había dicho a Durazo que quería ir a España y matar a Marcela”.

Por eso, cuando García le comentó que el padre de Luis Miguel lo invitó a Europa, Durazo le llamó la atención: “Me dice ‘oye hermano, abusado, anda mal porque me pidió que lo ayudara a matar a Marcela”.

Esta advertencia lo preparó para cortar las intenciones de Rey. “Cuando Luisito me dice ‘necesito eliminar a Marcela’, le digo ‘estás mal, estás muy mal. Ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas, y yo lo sé, así que no me vas a contar una historia”.

Luis Miguel lo sabía

Según contó al programa “Venga la Alegría”, Luisito Rey le habría hablado de sus intenciones mientras Luis Miguel estaba en otra habitación de la misma casa. Fue entonces cuando Andrés García quiso avisarle al intérprete de “La Incondicional”.

“Llamé a Micky y Andrecito (su hijo). Le dije ‘mira Micky, tú ya eres mayor de edad. Tu papá (?) ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida tu mamá porque este cabrón ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí. A lo mejor va a encontrar por ahí alguien que lo ayude”, recuerda el actor.

Andrés García cree que Luis Miguel no creyó en su palabra debido a la influencia que tenía su padre en él. “Luis Miguel tuvo siempre la esperanza de que no hubiera sido cierto. Yo lo entiendo porque era un joven, tener a un papá que te ha dominado, que te ha manejado la carrera. Aunque se lo dije delante de Luisito, creo que Micky no pudo hacer mucho”, dijo.

