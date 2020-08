View this post on Instagram

Celebración de Fiestas Patrias en La Pampilla de Coquimbo, año 1927. Existen antecedentes que a fines del siglo XIX se realizaban carreras de caballos en el lugar para los días 19 y 20 de septiembre. Según archivos fotográficos, la concurrencia en época de Fiestas Patrias en este lugar se hizo más frecuente en las primeras décadas del siglo XX.