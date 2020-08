El cantante español Pau Donés, quien falleció a principios de junio de este 2020, concedió una última entrevista dos semanas antes de morir, la cual se estrenó este miércoles a modo documental presentado en el Festival de Málaga.

Llamado “Eso que tú me das”, el cantante español habla sobre la vida y su cáncer donde deja varias lecciones de vida. Quien lo entrevistó y presentó el documental, fue su gran amigo periodista Jordi Évole.

View this post on Instagram 20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla”. El resultado es este docu. Y nos hace mucha ilusión estrenarlo en el @festivalmalaga 26Agosto2020 A post shared by Jordi Évole (@jordievole) on Jul 30, 2020 at 8:31am PDT

En una entrevista con Onda Cero, Jordi confesó que Donés lo llamó tras salir del hospital para proponerle una última entrevista. “Yo pensaba que daban de alta, pero me dijo 'No, me dan el alta porque me quiero ir a morir al Valle de Arán'”.

“En esa llamada ya lloramos todo lo que teníamos que llorar. Cuando llegamos al Valle de Arán la charla acaba siendo algo positivo, incluso nos reímos. Vale la pena escuchar las frases que dice Pau porque son auténticas sentencias”, rememora el periodista, que recuerda a su amigo como alguien que “no conocía a los haters”.

El resultado de dicha entrevista es un emotivo y vitalista legado, titulado igual que la última canción de Donés, Eso que tú me das, el periodista lo presentó en el festival junto al codirector del filme, Ramón Lara.

Fue una hora de reflexiones sobre la vida, la muerte y la familia, que serán escuchadas durante muchos años porque era un cantante muy querido. “Quiero dar una entrevista como nunca se la he dado” dijo Jordi en su video que cuenta cómo fue entrevistarlo.

El emocionante adiós de @jordievole a Pau Donés: "El día después de su muerte, no me podía levantar". pic.twitter.com/GGMaktuDNL — Óscar Sánchez Feijoo (@OscarSanchez) August 26, 2020

Las palabras de Donés

Entre las palabras que expresa el cantante en su entrevista, reflexiona, a pesar de estar consciente de que su final estaba cerca, aseguraba no tener miedo y deseaba “dar una imagen de persona normal y corriente”.

Develó también la razón de dar esta última entrevista,y esta era que se quedaran con “un testigo real de lo que soy” y por eso contesta con naturalidad. Anhelaba que la gente lo viera con el aspecto deteriorado para que se normalizara ver a una “persona con cáncer”.

Sin embargo, llamó la atención su físico, debido a la delgadez con que enfrentó sus últimos días."No pasa nada. Es el aspecto que tengo ahora, estoy enfermo de cáncer. Tengo este tubo que me ayuda a alimentarme? A los enfermos, no pasa nada si se nos ve enfermos, y de hecho, en las redes he puesto fotos de las sesiones de quimio, con los cables, con las máquinas, de las enfermeras...Es más, es mejor, porque va a normalizar un aspecto que se debe ir normalizando poco a poco”, dijo Donés.

View this post on Instagram "No me quiero #morir": La #emotiva y #última #entrevista de #PauDonés El #periodista #español #JordiEvolé, compartió las últimas palabras que el #cantante le compartió en un #encuentro posterior a saber que le quedaba poco #tiempo. A post shared by Hoy Toca Oficial (@hoytocaoficial) on Aug 27, 2020 at 9:44am PDT

El artista también habló del miedo que igual le generaba la enfermedad, asegurando que no quería morir, pero matizaba asegurando que él quería hablar de la vida “no de la muerte, eso es lo que me interesa, desde el día que me dije que iba a morir pensé: a mí lo que me interesa es lo otro, la vida” agregó.

Admite también que no quería morir, ya que, con el tiempo y gracias a su hija, le enseñó ‘a querer y a demostrarlo", se dio cuenta que "nosotros hemos querido mucho pero nos hemos tocado muy poco". En este punto, destacó lo importante que es la familia.

A pesar de lo mal que lo tenía la enfermedad, Dónes admitía sentirse feliz, pero que era ‘una felicidad cabrona’, ya que pensaba, por qué no se puede ‘quedar un poco más’, y en lugar de irse el mes que viene, se fuera el año que viene para así poder ver “el verde de la montaña, los corzos bajar, empezar a nevar o caer hojas”.