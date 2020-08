La cantante mexicana Thalía nunca se cansa de sorprender a sus fans. En esta ocasión, con motivo de sus 49 años, deslumbró a sus seguidores de Instagram posando muy sexy en ropa interior.

"Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior", escribió la protagonista de "María la del Barrio", posando prendas íntimas de su colección, "Thalía Sodi".

La exitosa intérprete que está a punto de estrenar esta semana el nuevo tema "La luz", no ocultó su emoción. "¡Qué felicidad todo! Contenta, agradecida, más fuerte que nunca, buscando una vida equilibrada, saludable, positiva y llena de amor", añadió Thalía.

"¡Un año más de vida, celebrándolo en este año tan extraño y diferente, pero del cual saldremos más intuitivos y fuertes que nunca!", aseguró.

"Gracias por tantas pruebas de amor y tantos regalos virtuales que me han hecho llegar. ¡Me hacen muy feliz! Los amooooo", añadió al texto bastante emocionada.

Por supuesto, los mensajes de felicitaciones de sus fans no se hicieron esperar y en cuestión de horas superaron los 5 mil y más de 200 mil "like".

El primero en la fila fue su esposo, el empresario Tommy Mottola, quien con varios emojis de corazones de fuego le deseó feliz cumpleaños a la intérprete. A lo que Thalía respondió con un "Te amooooo".

Tampoco faltaron las famosas estrellas como Gloria Trevi o Anahí, quienes manifestaron sus mejores deseos. "Felicidades guapísima, mi raza y yo nos unimos a todos los que te aman para celebrar tu vida", escribió la primera.

Mientras que la ex RBD no dejó pasar la ocasión para mostrar su admiración. "¡eres impresionante, feliz cumpleaño!, dijo en su mensaje.

El diseñador Tommy Hilfiger, Pabllo Vittar, Patricia Manterola, Leslie Shaw, cuentan entre los famosos que dejaron sus felicitaciones a la cantante mexicana.