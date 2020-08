Una desconocida situación es la que reveló el actor y cantante Augusto Schuster, a quien por estos días podemos ver como "Fidel", en Pituca sin lucas, y como "Borja", en Pobre Gallo.

Schuster, de actuales 28 años, reveló que fue agredido múltiples veces solo por aparecer en televisión.

"Era raro salir a la calle y que los hombres te odiaran. A mí me odiaba mucha gente, no sé por qué, simplemente por salir en la TV a mí me pegaron muchas veces", contó a Martín Cárcamo en su programa por Instagram.

Augusto, quien comenzó en "Amango" a los 14 años, narró que "una vez fuimos a un local de comida rápida a saludar a un amigo, fui con mi ex, la Magda (Müller). Cuando entramos a mí me tincó mal, porque había como 60 personas de tercero o cuarto medio. Era de noche y dije 'oh, qué paja'".

Golpizas

La situación se tornó peor cuando "subí al segundo piso, pero no encontré a mi amigo, parece que nos habíamos equivocado de local. Cuando quise bajar, vi que me habían hecho un pasillo de personas hasta la puerta. Estaban mirándome, esperando que yo pasara".

"Bastó que uno me pegara la primera patá en la raja para que todos se pusieran maleteros. Me tiraron combos, patadas, me empezaron a perseguir hasta el auto. Me rompieron un foco del auto. Me pegaron caleta esa vez", dijo, agregando que tuvo que proteger a su entonces novia.

Augusto Schuster contó también que esa no fue la única situación que vivió.

"Otra vez salí a un carrete y un grupo de hueones me pegó, porque sí no más. Tuve que quedarme en la cabina del DJ toda la noche, porque los hueones andaban buscándome".

Finalmente, el actor contó que prefiere quedarse en casa, ya que "siempre salir en la noche para mí fue algo para dudar. Después de eso no me gustó la noche, dije '¿para qué salir?".