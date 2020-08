El episodio ocurrió hace ya varios años pero fue durante las últimas horas que se viralizó. Se trata del encuentro entre Hans "Miguelito" Malpartida, el popular integrante de Morandé Con Compañía, y el famoso actor Sylvester Stallone, quienes se conocieron en Los ÁNgeles California.

Sin embargo, el video fue viralizado por un tiktoker ruso llamado @simonov100 quien grabó el encuentro sin que Miguelito supiera y lo dio a conocer en julio pasado.

"La verdad es que esto ocurrió hace algunos años, me encontré con Stallone y compartimos un rato. Es súper raro, porque yo no grabé ningún video, sólo me saqué fotos con él", contó el comediante a La Cuarta.

"Al principio me dio como cosita, si lo subió un ruso y yo no entiendo mucho de redes. Imagínate, que haya sido una publicación desde Rusia, me pasé mil rollos", señaló.

El encuentro

Miguelito reveló que llegó hasta Los Ángeles, California, junto a su novia a visitar a una amiga. "Es que en ese tiempo ella estaba casada con una persona ligada a Hollywood, y nos llevó a dar un mini tour por distintos lugares de Los Ángeles", detalló.

Fue así que llegaron al Caffe Roma, "un lugar donde siempre va Stallone, y ahí estaba él con un grupo de actores, incluso había de esos antiguos de las películas de vaqueros". "Entre lo que pude cachar, mi amiga le dijo que yo era un actor conocido aquí en Chile. Incluso, pensó al comienzo que yo era un niño, y se entiende", reveló.

Según se ve en el video, Miguelito jugueteó con Stallone, famoso por sus papeles de Rocky o Rambo. "Hice como que le pegaba un combo y que me agarrara como en las películas.Entre lo que pude, igual le hice el juego, pero era complicado que me entendiera", contó.