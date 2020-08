Una noticia generó la reacción de los seguidores de la actriz Evaluna Montanaer, hija del cantante Ricardo Montaner, y su esposo, el también artista colombiano, Camilo Etcheverry, ante las informaciones que rondaban que serían padres por primera vez.

Los rumores sobre el embarazo tomaron fuerza, más aún tras la confesión hace un tiempo de la pareja, que se casó hace seis meses, de tener siete hijos.

Sin embargo, fue la propia actriz de 23 años, quien salió a aclarar el tema utilizando su cuenta de Instagram, que ya cuenrta con más de 11 millones de seguidores.

"¿Qué si estoy embarazada?"

La venezolana para abordar el tema subió un posteo audiovisual a la red social, donde le pregunta a su esposo, en un video con pantalla dividida: "¿Estoy embarazada?, a lo que Camilo solo sonrió y volteó su rostro para taparlo con la almohada.

Ante su respuesta y en medio de las dudas, la hija de Ricardo Montaner aseveró tajante que “nadie te cree. La gente cree que sí y noooooo!!!”, para luego explicar lo que abrió el debate.

Así en medio del posteo audiovisual le puso fin al supuesto embarazo.

“No, no estoy embarazada. He estado comiendo mucho en esta cuarentena. No mentiras, la verdad estaba muy juiciosa y lo sigo, pero ahora me tomo un vinito de vez en cuando, me como un chocolatico por ahí. Estoy un poco más relajada, pero la verdad es que logre muchas cosas que quería con mi cuerpo y estoy muy feliz por eso”, sentenció la actriz.