RBD fue uno de los grupos que marcaron la historia de México mientras estuvieron activos del año 2004 al 2009, siendo uno de los pocos grupos musicales que lograron trascender en el tiempo luego de su separación.

A más de una década de haber anunciado su retiro, la agrupación que integraron durante años Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, sigue siendo uno de los grupos favoritos de millones de fans hasta el día de hoy.

Una de esas personas que mantenía vivo el legado de RBD era Victoria, una auténtica fan del grupo, que falleció hace unos días atrás de manera repentina, luego de un trágico accidente.

Al anunciarse su muerte, sus compañeros hicieron un llamado a los actores y cantantes del programa juvenil para que enviaran una dedicatoria. La solicitud comenzó así: “Hoy una gran fan brasileña tuya y de RBD se fue en un accidente? ella los amaba incondicionalmente...”

Añadió: “Se llamaba Victoria, ¿Por favor podrían ayudarnos con un homenaje?”, escribía en la publicación Isadora Calegari, etiquetando a Alfonso, Anahí y Christian Chávez.

Al enterarse de esta lamentable noticia, algunos de los integrantes del grupo dedicaron a través de sus redes sociales emotivos mensajes a la fallecida joven.

Entre ellos, los primeros en lamentar lo sucedido fue Anahí, quien llegó a conocer a Victoria. “tu luz siempre brillará con nosotros?” comenzó su mensaje en su post.

Alfonso Herrera, quien también la conoció en persona, se sumó al homenaje de Victoria, que escribió que descanse en paz, junto a una imagen que salían juntos. La publicación superó los 15.8 mil likes.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos integrantes de RBD que despidieron a la joven, pues Dulce María también le dedicó unas palabras para despedirse de la chica. “Victoria te mando un abrazo en donde quiera que estés. Gracias por llevarnos en tu corazón”, fueron las primeras palabras que le dedicó.

Uckermann también se sumó a la causa, en donde aprovechó a la vez de agradecer el apoyo que Victoria les brindó calificandolo como un honor. “Victoria ahora Dios te cuida...Que alegría y bendición que nuestra música llegó a tu corazón”, fueron algunas de sus palabras.

Incluso un grupo de fans de RBD envió sus condolencias por la pérdida a la que llamaron su “séptima RBD”. “Victoria siempre será recordada por todos sus amigos como una persona llena de luz y alegría”.

A geração RBD perdeu uma sétima RBD, Victoria será sempre lembrada por todos seus amigos como uma pessoa cheia de luz e alegria... que onde você estiver, você esteja feliz, vibrando e surtando com nós com essa volta do RBD ❤️🙏🏽pic.twitter.com/p40nTyrxCu