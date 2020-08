La relación madre-hijo entre la actriz Verónica Castro y el cantante Cristián Castro ha estado marcada por algunas polémicas en los últimos años, una de las cuales salió a la luz hace algunas semanas cuando el cantante admitió haberle pegado a su mamá.

"He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleita de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años ¡Ya salió la noticia!", señaló.

"Claro que hubo una pelea. Una pelea mutua y nada más. Una pelea fuerte como muchas peleas fuertes que tuvimos", explicó posteriormente el intérprete de " Lloran las rosas", en una entrevista difundida por la revista People en Español.

La defensa de su madre

Hasta ahora, su famosa madre no había hablado sobre el tema, pero fue a través de un programa de Youtube se refirió a la polémica familiar y defendió a su hijo. "Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas", comentó.

"Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas", agregó Verónica sobre las palabras deYolanda Andrade y Gabriela Bo.

Mamadera

Hace algunas semanas, Gabriela Bo, exesposa de Cristian Castro, reveló secretos de la intimidad del cantante mexicano luego de que una periodista asegurara que el artista golpeó a su madre, Verónica Castro. Entre las revelaciones, indicó que el intérprete de "Azul" tomaba leche en mamadera y que abusó psicológicamente de ella.

La modelo y empresaria paraguaya (40) se separó del artista (45) en 2004, a tan solo un año de haberse casado, por vivir violencia de género y maltrato psicológico por parte de Castro, lo que llevó a Gabriela a denunciarlo.

"Le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenía miedo a la oscuridad, no dormía en la noche por inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica. Fue todo muy difícil para mí, la verdad que fue duro”, destacó sobre la relación tóxica que llevaban.