Tras aparecer en el Instagram Live de Isabel Lascurain, a muchos de los seguidores les llamó la atención la apariencia física del cantante Pedro Fernández. ¿Qué le pasó en el rostro? fue la pregunta que abundó en redes sociales.

“¿Qué le pasó a Pedro? Ya no tiene ojos, que le pare al botox, está hinchadísimo”; “Creí que era Mercado el de los horóscopos, dónde está @Pedro.fer que le hicieron?”, “ Este no es Pedro y si es, pues qué le pasó. Está irreconocible”, fueron algunos de los desafortunados comentarios que llenaron la publicación de la cantante.

Fernandéz cuenta la verdad

Ante todo esto, el cantante decidió hacer un Live para responder esta gran pregunta que ya era tendencia en redes sociales. El artista comenzó su transmisión en vivo muy tranquilo saludando a sus fans y posteriormente habló de su “posible” cirugía.

“Vi una nota de que me había hecho una cirugía y la verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago algo, de verdad créanme que yo se los voy a decir, lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo”.

Además, Fernandez se refirió a su apariencia que efectivamente está cambiando, “pero no, no me he hecho nada, un día de estos me estiro los cachetes o algo (risas), pero todavía no me hago nada, algún día”.

En el Live Fernández se refirió a sus proyectos personales, donde dijo que tiene muchas ganas de volver a los escenarios hace un tiempo, pero que la pandemia se lo ha impedido. “ Deseo que muy pronto las cosas estén mucho mejor para poder viajar, seguir visitando tantos países y tantas ciudades, sobre todo la oportunidad de verlos personalmente, de cantarles”.

No obstante, respecto al rostro, esta no ha sido la primera vez que la apariencia de Fernández llama la atención, ya que en febrero pasado, el artista fue invitado al programa La Academia, donde fue blanco de críticas por presuntamente haberse inyectado botox o sometido a algún procedimiento estético.