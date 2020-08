Jack Sherman, guitarrista que tocó en el primer álbum de los rockeros estadounidenses Red Hot Chili Peppers y coescribió varias de las primeras canciones de ese grupo, murió a los 64 años, anunció la banda de rock el sábado.

"Nosotros, los de la familia RHCP (Red Hot Chili Peppers), quisiéramos desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas hacia el mundo del más allá, porque ya falleció", informaron los músicos en su cuenta oficial de Twitter.

"Jack tocó en nuestro álbum debut y también en nuestra primera gira por Estados Unidos", expresó la nota del grupo, que hasta la fecha no había registrado ninguna causa de muerte de integrantes o exmiembros.

