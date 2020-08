Cecilia Gutiérrez, la periodista que escribió la biografía de Felipe Camiroaga, se refirió al incendio intencional que afectó hace muchos años (2011) a la casa del desaparecido comunicador, y por el que nunca hubo detenidos.

El tema volvió a salir a la luz pública tras una denuncia vía redes sociales, que culpaba del hecho a Hernán Calderón Argandoña, quien está detenido en una clínica psiquiática tras agredir a su padre.

¿Qué dijo la profesional?

Vía un Instagram Live, Gutiérrez, señaló que “cuando empezamos a hacer el libro -junto a su colega Cristián Farías-, supimos el nombre del culpable. Felipe prefirió dejarlo ahí. Solo dijo ‘me quiero enfocar en reconstruirla y quiero que esto se acabe’. El decidió no seguir con tema judicial”.

No se quedó ahí y añadió que “en la investigación del caso salió el nombre del culpable, que era una persona enferma, pero Felipe prefirió seguir adelante y reconstruir su casa”

La periodista respondió por qué nunca se ha conocido el nombre del responsable.

“Judicialmente no hay condena. Esa persona, por lo tanto, no tiene o no ha cometido un delito. Por eso no se da a conocer el nombre. Judicialmente podría traer un tremendo problema”, prosiguió.

“La persona que quemó la casa de Felipe es hijo de una mujer muy conocida del espectáculo, más que de la farándula. Esa mujer fue muy famosa en la década de los 70 y 80... Fue muy famosa en esa época”, prosiguió.

Añadió que “por todos estos hechos la gente comenzó a decir, a razón de un tuit, que Nano Calderón había quemado la casa. Así empezó una verdadera bola de nieve, pero la persona sindicada no es Nano Calderón, lo que se dice en twitter no es real”.

La profesional contó más detalles del caso, lo que también está respaldado en su libro.

Mira el Instagram Live de Cecilia Gutiérrez: