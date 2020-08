View this post on Instagram

Buen día! Facebook me recuerda esta foto de hace seis años. He cambiado mucho desde ese momento. En mi mirada no estaba l determinacion que tengo ahora, y me me hace tanto ruido cuando alguien que no te ha visto hace tiempo te dice “ estas cambiada”, con una connotación negativa. Siempre estamos cambiando, mutando y creciendo. Cambiar no es malo. Y aun cuando cambiemos , la esencia se mantiene. ❤️ . Buen jueves a todes. chucha me informan que es viernes jajajjaj