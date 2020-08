En tiempo en que la cuarentena nos ha acercado aún más a las redes sociales, se hacen virales algunos acertijos que tienen a más de uno pegado al celular, intentado resolver el enigma. En este caso, fue Jack Fanshawe, un norteamericano de 22 años de edad, quien ideó un nuevo desafío digital, que está recorriendo el mundo entero.

"Vuelvo blancos a los osos polares y le haré llorar. Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen. Hago que las celebridades se vean estúpidas y que las personas normales se vean como celebridades. Vuelvo los crepes marrones y hago burbujear su champán. Si me aprieta, explotaré. Si me mira, explotará", dice Fanshawe en un video publicado en su cuenta de Tik Tok, misma que se ha llenado de comentarios con “posibles” respuestas.

Desde agua y zanahorias, hasta un simple “no”

Este joven residente de Nueva York ha desafiado al mundo entero con un poema que, al parecer tiene una respuesta sencilla. Sin embargo, no todos podrán resolverla. Según revela Fanshawe "el 97% de los graduados de Harvard no puede resolver, mientras que la mayoría de los niños que van a 1º grado han dado la respuesta correcta”, dijo para RT.

Tras la publicación del video, los usuarios de la plataforma digital no dudaron en aceptar el reto, de hecho, el clip ya cuenta con más de 15 millones de views en menos de 24 horas.

Entre las respuestas más comunes estaban: “Agua”, “Calentamiento global”, “Tiempo”, “Clima”,"Creo que es una zanahoria, sí". Sin embargo, ninguna de las anteriores era la correcta ya que, un simple “no”, era lo que esperaba Jack : "No, no puedo adivinar el acertijo". "No hay respuesta", señaló el autor.

Es por esto que el joven señala que los niños son más sinceros a la hora de contestar y se van más por lo simple, antes de hacer un estudio sin sentido: "Mientras los estudiantes de Harvard intentan el modo difícil, los niños dicen: 'Uf, no hay respuesta'", reveló.