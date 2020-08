View this post on Instagram

El es padre. Se fue su mujer y su hijo... No pudo viajar. No había más cupo en el avión. Nos quedaron 6 personas, 5 hombres, una mamá embarazada de 6 meses y su bebe de 1 año 9 meses. Ayúdennos! La cuenta está si deslizan la Foto. @somosfre @incamichile