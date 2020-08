El reestreno del reality "¿Volverías con tu ex?" en las pantallas de Mega trajo de vuelta a recordados personajes de la farándula local de hace algunos años, algunos de los cuales siguen vigentes mientras a otros se les ha perdido la pista.

El programa fue lanzado originalmente en enero de 2016 y de inmediato se transformó en un éxito de audiencias, logrando atrapar a los televidentes con los conflictos y romances que se generaban en la casa en que se grabó.

Una de las participantes más polémicas fue Oriana Marzoli, quien sumaba así su segundo paso por un reality de Mega (antes en Amor a Prueba), y dejaba en claro su explosiva personalidad del capítulo 1 cuando tiene un altercado con Francisco Huaiquipán.

Su vida actual

A cuatro años de "¿Volverías con tu ex?", Oriana continúa viviendo en España y ha mostrado un cambio de apariencia que la hace lucir muy diferente a como la conocimos, ya que modificó sus labios y aumentó el volumen de sus implantes mamarios.

Su cambio ha sido comentado por varios de sus seguidores ya que además se ve muy distinta a sus inicios en la televisión española, hace ocho años, pues se ha realizado varias cirugías, además de llevar su cabellera rubia.

"No puedo negar que para mí no existen realities mejores que los de Mega", afirmó a La Cuarta tras el reestreno del reality, donde además aseguró que si la vuelven a llamar, "aunque sea una vieja, siempre iré". "Siempre le digo a mi novio que es brutal Chile, que, si me llaman, hay que ir. Allá me siento como en casa", agregó.

Actualmente es influencer y tiene su propia marca de bikinis, además participa actualmente en el concurso de telerrealidad "La casa fuerte", que fue estrenado el pasado 11 de junio en su España y tiene un nuevo novio llamado Iván González.