Un asteroide logró burlar todos los sistemas de detección y pasó muy cerca de la Tierra, sin registrar algún tipo de impacto, el pasado domingo 16 de agosto, sin ser registrado hasta después de su avistamiento por los instrumentales.

Se trató del cuerpo rocoso denominado 2020 QG, que tiene el tamaño de un automóvil y que voló a casi 3.000 kilómetros de nuetro planeta, más cerca de lo que cualquier objeto espacial conocido ha llegado, ni siquiera siendo visto por la Nasa.

Su detección se logró 6 horas después de su aproximación, dejando al descubierto un punto ciego en los programas de la Tierra para detectar asteroides peligrosos.

Según los rastreadores de asteroides y un catálogo recopilado por el Observatorio Astronómico Sormano en Italia, lo ocurrido es "un acercamiento notablemente cercano, el más próximo jamás registrado".

"El asteroide se acercó sin ser detectado desde la dirección del Sol. No lo vimos venir", aseveró Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA al sitio Business Insider.

Lo ocurrido con el asteroide 2020 QG, se conoció gracias a Tony Dunn, el creador del sitio web orbitsimulator.com.

"El asteroide recién descubierto ZTF0DxQ pasó a menos de un cuarto de diámetro de la Tierra, lo que lo convierte en el sobrevuelo conocido más cercano que no ha llegado a golpear nuestro planeta", sostuvo el especialista en su cuenta de Twitter.

