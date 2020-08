View this post on Instagram

¡Feliz Cumpleaños! Para Ryan el hermoso hijo de nuestro @marcanthony felices 15 años tan lindo e identico a su papi #marcanthony #flacobello #teammarc #marcanthonyfans #nadiecomoél #flacodeoro #nadiecomomarcanthony #ryanmuñiz #teammarcanthony #minimarc #marcanthonykids #happybirthdayryanmuñiztorres #teamamosmarcanthony #fanlove #fanincondicional 💙🎁🎂🎈🎉😍🙌