Un video de una mujer enfurecida destrozando una obra del artista plástico Romero Britto se viralizó este fin de semana. Pero fue en 2017, cuando la venezolana Madelin Sánchez decidió romper el costoso regalo de su esposo para demostrarle al famoso brasileño su desacuerdo por cómo trató a su personal.

“No entendía nada en el momento, pensé que se había incendiado el restaurante. Esto pasó hace mucho tiempo, quién viralizó esto”, se preguntó la propietaria del local Tapelia, ubicado en Miami.

Frente al establecimiento estaba ubicada la galería de Romero Britto. Por ello, el pintor acudió un día a desayunar. Según Díaz, “es un abusador, él ofendió a las niñas (mesoneras), las humilló. Les dijo: ‘No me vean a la cara. No se acerquen a la mesa si yo no alzo la mano”. Pero además ordenó quitar la música y no sentar a nadie en el restaurante durante su reunión.

En una entrevista con el programa Despierta América, la empresaria aseguró que “las chicas se sintieron ofendidas. Ellas no son esclavas”. Por eso, fue hasta su casa a buscar la obra de 4.800 dólares.

“Yo iba enfurecida, no sabía lo que iba a hacer. Quería decirle en su cara lo que pensaba de él y que jamás volviera. Me fui volviendo un volcán y exploté la obra. Él sacó lo peor de mí. Yo no lo pensé”, reconoció.

Romero Britto responde

La viralización de las imágenes obligó a Romero Britto a emitir un comunicado, a través de sus redes sociales. “Fui víctima de una persona que vino a una de mis galerías y rompió a propósito una escultura que le habían regalado”, explicó.

“Una pieza pesada de porcelana como esa pudo haberme causado daño a mí, a ella o a cualquiera cuando se rompió. Fue inoportuno. La integridad personal de las personas se puso en riesgo. Desafortunadamente, hay personas que quieren ganar fama a expensas de otras”, argumentó el brasileño.

Pero además cuestionó que “internet muchas veces es injusto y no le importa la verdad”. De hecho, publicó una fotografía donde aparece con un ejemplar exacto de la obra destruida y un cartel que dice “fake news”.