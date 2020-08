Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reveló la playlist de su música favorita del verano norteamericano 2020.

A través de Twitter, el exmandatario contó que "durante los últimos meses, he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunos de mis favoritos del verano, incluidas las canciones de algunos de los artistas de esta semana en la Convención Demócrata".

En la lista destacan varios estilos y artistas, como la canción My Future de Billie Eilish, Work de Rihanna y Drake, temas de Mac Miller, H.E.R, y Bob Dylan, y el reciente sencilo One Day (Un día) que unió a J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR