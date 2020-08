La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, de 56 años, reveló cómo sobrelleva la experiencia de la menopausia.

En un podcast realizado para Spotify y la Higher Ground, la compañía productora de contenidos de los Obama, Michelle confesó que lo que siente "es una locura'.

“Fue como si alguien pusiera un horno en mi corazón y lo encendiera en alto, y luego todo empezó a derretirse, pensé: 'Bueno, esto es una locura, no puedo, no puedo, no puedo hacer esto', dijo Michelle, madre de dos hijas, Malia y Sasha.

Destacó que generalmente los signos de la menopausia se soportan en silencio, pero la mujer está recibiendo esa información de su cuerpo mientras se hace un espacio en la sociedad.

“La mitad de nosotros estamos pasando por esto, pero estamos viviendo como si no estuviera sucediendo", agregó.

Según la Clínica Mayo, la menopausia es un proceso natural de la mujer que comienza lentamente entre los 45 y 52 años.

Se comienzan a presentar los síntomas como cansancio, desarreglos del sueño y fluctuaciones emocionales producto de la disminución en la producción de hormonas y el cese de la menstruación.

Michelle Obama agregó que su esposo estuvo rodeado de mujeres en su gabinete que pasaban por esta etapa cuando fue Presidente. "Él podía verlo, podía verlo en alguien, porque el sudor comenzaba a correr y él decía, 'bueno, ¿qué está pasando?' .



Ella agregó que no se derrumbó en su proceso, porque vio que otras mujeres estaban pasando por lo mismo y animó a seguir adelante en una etapa maravillosa de la vida.