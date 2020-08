Hasta Ricardo Montaner quedó impactado por el nuevo look de su hija. Evaluna Montaner sorprendió a todos con un atrevido tinte de cabello, al mejor estilo de Mónica Naranjo. Una nueva fotografía confundió a sus fans, por lo que la propia cantante aclaró que no se rapó el cabello.

La esposa de Camilo Echeverry se mostró orgullosa con el cambio de estilo, que le da un aire más rockero. Esta semana reapareció en redes sociales con el nuevo peinado, pero utilizó un filtro de color que atenuó el efecto.

Aunque su papá dejó un comentario que fue tomado con humor por los seguidores de Evaluna. “Pero Diossss”, escribió Ricardo Montaner.

Fans confundidos

Sin embargo, una nueva fotografía desató un debate en redes sociales. En esta ocasión, Evaluna Montaner lució el cabello recogido por lo que muchos fanáticos creyeron que se lo había cortado. El post se llenó de comentarios, algunos de halagos y otros con críticas.

“Ese pelooo”; “Bellísimaaa?”; “Qué crack”; “Me encanta, lo lindo que es hacer lo que quieres, a disfrutar ese nuevo look y a ignorar a esas personas que se creen con el derecho de criticar nuestras decisiones o físico y tirar ‘hate’ indiscriminadamente. LO AME?”, dijeron sus más fieles fanáticos.

Mientras que los más críticos comentaron: “Evaluna, pero por qué”; “Ay mami, qué mal te hiciste”; ¿Qué clase de Anabelle es esta?”; “Nooo tu pelooo”; “Porque son bonitas y se hacen afean solas”; “Nooo, qué te hiciste”.

Familia unida

Ricardo Montaner salió en defensa de su pequeña: “Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”. Y su hermano, Ricky Montaner, avivó la polémica al escribir: “¡Mamacita! ? ¡Vengan critiquen en estos ‘comments’ pa conseguirlos rapidito!”.

Ante la avalancha de comentarios, la propia Evaluna Montaner aclaró a través de sus “Historias” que no se había cortado el cabello. “Por alguna razón la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, es rubio. No me rapé. Pero si me rapo, ¿y qué?”, dijo desafiante.