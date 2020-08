A medida que se acerca fin de año sigue aumentando la expectación por la PlayStation 5, la quinta generación de la clásica consola de videojuegos de Sony.

Dusk Golem, un insider (persona que filtra datos de manera certera), de la industria de los videojuegos, reportó un "problema" que tendría la PlayStation 5 en torno a la resolución de los juegos.

Esto porque la consola estaría presentando "mucho falso 4K", en los videojuegos, pese a que la fabricante asegura que puede soportar este tipo de tecnología.

Problemas con el 4K

"He utilizado Resident Evil 8: Village como ejemplo pero he escuchado a otros desarrolladores decir que PS5 se resiente particularmente con los juegos a 4K, así que verás mucho falso 4K", señaló a través de Twitter, Golem.

El insider fue más allá, y puso a la PlayStation 5 en contra de la Xbox Series X, asegurando que esta última "no tiene este mismo problema". Ambas consolas se espera que salgan a la venta a fines de este 2020.

Golem insistió en este punto, y señaló también que la PlayStation 5 terminaría siendo una consola con menos potencia y más cara que la Xbox Series X.

"La gente tiene que prepararse para la posibilidad real de que PS5 acabe siendo la consola más cara de las dos. Estoy tratando no decir mucho al respecto porque me han pedido que no lo haga, pero prepárense. Xbox Series X será la consola menos cara y la más potente", fustigó.

El filtrador hizo la salvedad eso sí, de que el juego Resident Evil 8 "funcionará bien en el lanzamiento, eso nunca lo cuestioné".

Revisa el hilo de Twitter de la filtración:

(1/3)I'm going to hate myself later for responding to this I can feel it (people attracted to this sorta topic are horribly toxic), but a lot of people misinterpreted what I said, which is partially my fault. Of course RE8 will run fine on launch, that was never in question by me https://t.co/9C2W7eKau3 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2020

(3/3)the less expensive and more powerful console. I used RE8 as an example, but I've heard from other devs that PS5 struggles with 4k games in particular so you'll see a lot of fake 4k. That doesn't matter to some, but get ready for that too. Xbox X doesn't have the same problem — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2020

