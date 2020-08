View this post on Instagram

On this week’s #CirqueConnect 60-minute special, join us as we take you on a three-destination trip to our adored touring shows: first hop #LUZIA, then #BAZZAR, with a final stop on #KURIOS! Watch our characters jump into worlds beyond imagination and follow them on their acrobatic journey! Tune-in this Friday, July 10th at 3PM (ET), to get a taste of these larger-than-life shows! Connect by clicking the link in our bio. - Cette semaine, visionnez le nouveau programme #CirqueConnect, un spécial de 60 minutes qui vous fera voyager au cœur de trois de nos spectacles les plus mémorables: première destination #LUZIA, ensuite #BAZZAR, et comme destination finale, #KURIOS – Cabinets des curiosités! Laissez-vous transporter par nos personnages et leurs aventures acrobatiques qui prennent vie dans ces mondes qui surpassent l’imaginaire. Soyez au rendez-vous, ce vendredi, 10 juillet, à 15h (HE). Connectez-vous en cliquant sur le lien dans notre profile.