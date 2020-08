Fue en 2019 cuando Patricio Frez fue diagnosticado con cáncer de hígado tras lo cual comenzó los tratamientos correspondientes. El locutor de radio y televisión pasó por un díficil momento luego de que este año se contagiara de coronavirus.

El profesional estuvo internado en una clínica para tratar ambas enfermedades. Pese a su complicado estado de salud, el comunicador se recuperó del Covid-19 y se ha mantenido estable. Sin embargo, aun enfrenta una cirrosis hepática hereditaria.

Frente a esto, la voz en off del desaparecido 'Buenos Días a Todos' de TVN, se mostró con una actitud postiva en una videollamada con el panel del matinal de dicho canal de televisión. En la conversación detalló que no sabe cómo ocurrió el contagio.

En cuanto al cáncer de higado que lo afecta comentó, ''me sacaron de la quimio porque mi hígado está trabajando en un porcentaje muy bajo. Confío en que estaré hasta que Dios quiera''.

El anhelo del locutor

No todo han sido malas noticias para Frez, el presentador mantiene una relación con Lilian Sielfedl, la mujer que según él lo ha ayudado a enfrentar el cáncer y con quien dice tener una conversación pendiente.

''Me encantaría casarme de nuevo. Tenemos una conversación pendiente, la última vez fue el 19 de diciembre, después ella viajó a Alemania. Nos queremos y apoyamos mucho. Ella me ha apuntalado mucho'', expresó el locutor.

Patricio y Lilian han estado distanciados por más de seis meses debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, ya que el se encuentra en Santiago y no ha podido regresar a Quilpué donde reside su pareja.

Pese a su deseo de contraer matrimonio Frez señaló que aun no hay fecha para la ceremonia ''me gustan las cosas bien hechas, me encantaría, pero hay que superar ciertas situaciones''.