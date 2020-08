Hace 14 años, Plutón dejó de ser el noveno planeta de nuestro sistema solar luego de que la Unión Astronómica Internacional, integrada por unos 2.500 científicos, lo clasificara como un “planeta enano” ya que, al parecer, no contaba con las características necesarias para esta categoría. Sin embargo, no todo el mundo de la ciencia estaba de acuerdo con esta conclusión, misma que fue “apelada”.

Según revela la NASA en su página web, un planeta debe hacer tres cosas. La primera: orbitar alrededor del Sol, la segunda: debe ser suficientemente grande para tener la suficiente gravedad como para formar una forma esférica, y la tercera: debe ser suficientemente grande para que la gravedad despeje los objetos de similar tamaño cercanos a su órbita alrededor del Sol. Características que no cumplía en su totalidad Plutón.

Es por esto que este cuerpo celeste descubierto hace 77 años por el científico estadounidense Clyde Tombaugh, se convirtió en objeto de disputa, sobre todo por su pequeño tamaño que es de 2.300 kilómetros de diámetro, es decir, menos que la Tierra (12.750 kilómetros), la Luna (3.480 kilómetros) e, incluso, que Eris (unos 3.000 kilómetros), el primer planeta enano descubierto en 2005.

La NASA en desacuerdo

La reubicación de Plutón se generó, luego de que la Unión Astronómica Internacional descubriera a Eris, en 2005. Eris, también conocido como UB313, tiene mucha más masa que Plutón, por lo que se estableció una nueva definición: Planeta enano.

La decisión no puso muy feliz a la NASA, quien desde el anuncio, manifestó su desacuerdo con la “recalificación” de Plutón: “Algunas personas han argumentado que para ser un planeta tienes que despejar tu órbita alrededor del sol”, dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine, según una publicación en Forbes.

Foto cortesía: La NASA- Imágenes captadas por la misión New Horizons.

Asimismo, aseguró que si para calificar a los planetas, deben apegarse completamente a las características antes mencionadas, entonces, “todos son planetas enanos, porque no hay un planeta que borre toda su órbita alrededor del sol", esto, refiriéndose a los asteroides que se acercan a todos los planetas del sistema solar, incluyendo a la Tierra.

Nieve roja, glaciares y montañas

Para la NASA, Plutón no ha dejado de ser un planeta de hecho, a principio de este años, Bridenstine volvió a referirse al tema, asegurando que "En mi opinión, Plutón es un planeta, y puedes escribir que el administrador de la NASA declaró a Plutón como un planeta una vez más ... Me atengo a eso. Es la forma en que lo aprendí, y estoy comprometido con él”.

Su compromiso ha sido tal que ha prometido no dejar de estudiar a Plutón, y menos, tras los hallazgos que tuvieron con la nave espacial no tripulada, New Horizons, que reveló fotografías de glaciares, cielos azules, montañas, lunas e incluso nieve roja.

Oficialmente, Plutón sigue estando en la categoría de “planeta enano” a pesar de las quejas y las reclamaciones por parte de la NASA, quien promete descubrir más secretos de este cuerpo celeste.

