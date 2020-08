Es sabido que los famosos reciben cientos de mensajes a diario en Instagram, sin embargo no todos son halagos o textos de admiración. Muchos de ellos han dejado entrever el acoso constante que reciben por parte de desconocidos.

La chef Daniela Castro fue una de las que se enfrentó a esta situación, la también influencer decidió compartir los ofensivos mensajes por parte de un hombre quien le escribía a través de su cuenta de Instagram. (@ladanicastror)

Los mensajes

La exintegrante de Mucho Gusto publicó en sus ''historias'' los constantes mensajes que recibió de parte de un hombre llamado Yeison, quien la insultó por su más reciente libro.



“La gente muere por este libro tan pésimo de esta flaca tonta. Deberías tener garantía de satisfacción, al que no le guste le devuelves la plata“, decía uno de los textos del usuario.

En la misma línea agregó: “Demasiado ridícula, y si quieres me bloqueas (?) Tú eres fea, y con ese filtro no ayudas para nada (?) A tu body le falta harto relleno“

La joven no dudó en compartir los capturas con sus seguidores y además escribió: “Me aburriste, Yeison. Se supone que tienes mi libro de cocina y que no te gustó. Ni siquiera me dijiste dónde lo compraste”, comenzó diciendo.

“Día por medio mandas un insulto. Me cansé. No sé porque me sigue, además”, sentenció publicamente Daniela.

Este año no ha sido fácil para la ganadora de MasterChef, quien hace un par de semanas comunicó por la misma red social un sensible mensaje tras el fallecimiento de su abuela debido al coronavirus.

Sin embargo, la locutora se encuentra en un nuevo proyecto. Durante la cuarentena se ha dedicado a escribir su segundo libro de cocina, el cual ha promocionado en sus últimas publicaciones.

View this post on Instagram Guapirulis ustedes eligieron y yo les hice caso! 🍪🍫💓Galletas de chocolate súper Crunchi con azúcar rubia con stevia de @iansa_chile que endulza el doble! #disfrutaseldoble ¡Ñam! #ladaniysureceta #ladanisorteaencuaretena 🌟Las 3 ganadoras de mi libro por la receta pasada de hamburguesa son @animalsnow_ @fraaance.matt y @carolainabm !! yujuuuuu!! 🌟Para 14-15 galletas. Lo primero es fundir 100 gramos o 3/4 taza de chocolate con 1/2 taza de mantequilla, puede ser al microondas en intervalos de 29 seg o a baño mary 🌟Una vez fundidas e integradas agrega 1 cda de esencia de vainilla, 1 huevo, 1/2 cdta de sal, 1 cdta de polvos de hornear, 1/2 cdta de bicarbonato y 1/2 taza de azúcar rubia con stevia de @iansa_chile que como endulza el doble en las recetas solo debes usar la mitad 🌟Integra y agrega 1 y 1/2 taza de harina de trigo tamizada y 2 cdas de cacao en polvo, íntegra hasta formar una masa. Refrigera 10 min y luego forma 14 bolitas con la mano, pasa por azúcar flor y distribuye en la lata del horno engrasada, no aplastes! Déjalas bolita 🌟Hornea a 189 por 8 a 10 min y listo! Ñami ñami! Receta fácil y súper crunchi! 🌟Si no tienes chocolate para fundir hazlo solo con cacao en polvo, eso si considera agregar 3/4 taza de cacao en polvo, 1 1/2 taza de azúcar normal, 3/4tazs de iansa y 1 taza de mantequilla, el resto queda igual. A post shared by Dani Castro. (@ladanicastror) on Jul 16, 2020 at 5:21pm PDT