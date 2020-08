El protagonista de la serie de Nickelodeon “Drake & Josh”, Drake Bell, está acusado de agredir física y verbalmente a su ex, Melissa Lingafelt. Así lo aseguró ella en su cuenta de Tik Tok, publicando evidencia de su noviazgo con el exmiembro de serie infantil.

Según la revista People, Lingafelt y Bell, mantuvieron una relación en 2006 y duró alrededor de dos años. Hoy, más de una década más tarde, ella habló públicamente acerca de lo que supuestamente vivió junto al ex artista de Nickelodeon.

La cantante Melissa Lingfelt, mejor conocida como Jimi Ono aseguró en su publicación que tuvo una relación con un “alcohólico abusivo” a sus 16 años, etapa que vivió hasta los 19, señalando que Bell la violentó por mucho tiempo.

De acuerdo al testimonio de Jimi Ono, luego de un tiempo de relación, ella se mudó con el actor y al año comenzaron los abusos verbales. “Fui educada en casa, me mudé con él. No fue hasta aproximadamente un año cuando inició el maltrato, y cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar y eso es lo que sufrí”, confesó.

