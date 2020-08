Luego de que Hernán Calderón Salinas denunciara ante Carabineros que fue agredido con un cuchillo por su hijo Hernán Calderón Argandoña, el menor del matrimonio que tuvo con la animadora Raquel Argandoña, el joven de 23 años sigue prófugo.

La situación además ha volcado las miradas a su famosa madre y también a su hermana, la influencer y egresada de Derecho, Kel Calderón, quien no se había referido al tema hasta hoy.

A través de su Instagram, Kel entregó todo el apoyo a su padre expresándole que "estoy y estaré a tu lado en cada paso del camino, pongo el 100% de mi fuerza y capacidades a tu disposición. Seré tu mejor guerrera. Te amo", señaló junto a una foto en que aparecen abrazados.

Cabe recordar que según el relato que Calderón Salinas entregó a la fiscalía "su hijo llegó hasta su domicilio en la comuna de Las Condes y tras sostener una discusión lo atacó con un arma blanca tipo cuchillo, causándole diversas lesiones".

Polémica con Nano

Kel también se ha visto envuelta en polémicas junto a su hermano, con quien tiene nula relación. Uno de los cruces más fuertes del jooven lo tuvo con su propia familia luego de que su hermana comentara en la portada de una revista sobre las actitudes de su hermano.

"Creo que se equivoca aunque está en edad de hacerlo (...) También fui pastel. No quiero decir que él lo sea, pero creo que a veces se equivoca", dijo en ese entonces la influencer.

Pero las palabras no cayeron bien en Nano quien arremetió contra Kel, revelando que "me da asco una persona así". "Me parece que estoy mucho más centrado escribiendo esto siendo las 3:16 AM desde mi cama en mi departamento, mientras que a esta hora la tenían que ir a buscar a la escalera del edificio... andaba siempre vuelta en copete, hasta en pelota en las escaleras", confesó.