Un difícil momento es el que atraviesa la artista peruana conocida como La Tigresa del Oriente, quien reveló que está contagiada de coronavirus, en un país que suma más de 490 mil contagiados y 21 mil muertes.

La intérprete de "Israel" contó al diario La República que dio positivo al covid-19 Y aseguro que "estoy mal, no puedo hablar", mientras se le escuchó una voz cansada, según señala el citado medio.

"No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso", agregó.

"Pese a mi edad (74 años), me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida", indicó La Tigresa.

Su pena

Sin embargo, la cantante de 74 años atraviesa también la pena de la muerte de su hermano, quien perdió la vida a causa del coronavirus, pero ella se enteró solo hace pocos días.

"Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la covid-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida", relató.

La situación mantiene a Judith Bustos, su verdadero nombre, muy afectada ya que no pudo darle el último adiós a su hermano. "No pude despedirme de él, eso me apena", expresó.