El cambio de apellido fue el acto más simbólico con que la joven actriz María Jesús Sothers, hija menor de Carolina Arregui, demostró el gran amor que tiene por su padre Roy Sothers a pesar de que no es su papá biológico.

Hace unos días la estudiante de teatro dedicó un cariñoso saludo a su padre quien, en conversación con LUN, contó que "no sé cuándo me dijo papá por primera vez, pero fue cuando era muy chiquitita. He estado presente en su vida desde siempre". "No importa el tema biológico, el papá real es el que te cría y te enseña a moverte en la vida", agregó el cirujano.

Por su parte, la media hermana de Mayte Rodríguez cuenta que el cambio de apellido "fue un proceso largo, me demoré casi dos años. Yo estaba super ansiosa porque tenía el otro apellido (Castro) y jamás me sentí identificada".

La joven de 20 años expresó que "Roy es mi papá verdadero y llegó para quedarse, para darme amor y escucharme". "Es mi apoyo emocional, él me inspira a ser mejor persona. Él me entregó el respeto que yo nunca había sentido con nadie", añade.

María Jesús destaca además que tanto él como su famosa madre la incentivaron a hacer lo que le apasiona ya que "estuve insegura con la idea de estudiar teatro".

Su padre biológico

María Jesús nació en el año 2000 y es fruto de la relación que su madre Carolina Arregui tuvo entre 1996 y 2002 con el ex Mayor de Ejército y agente CNI, Patricio Castro Muñoz.

Por esta relación, Arregui se vio envuelta líos judiciales por tráfico y lavado de dinero en el Caso La Catufa 2, situación que la llevó a declarar en juzgado, mientras que Castro fue condenado a la Cárcel de Alta Seguridad y en 2018 condenado a 15 años de prisión por el homicidio de siete miembros del MIR, en 1984, durante su labor durante la dictadura de Pinochet.