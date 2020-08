View this post on Instagram

Quiero compartir con ustedes, uno de los momentos más grandes en mi vida; Siempre tuve una inmensa conexión con Dios, y solo me sentía atraída a Jesús, a aprender de El. Aunque anduve buscando en los sitios equivocados por falta de noción, donde no perdura la verdad eterna y no está la bendición De Dios, nunca tuve duda de mi sentimiento hacia Nuestro Salvador y nunca perdí deseo de estar más cerca de El, asi que, seguía buscando. La iglesia Cristiana me ha dado tanto, tantas enseñanzas, tantas respuestas! El por fin conseguirme, obtener las respuestas en Jesús, sentir la gran bendición de este llamado, de sentirme elegida, poder bautizarme en aguas como lo ha hecho nuestro Salvador Jesucristo, y ha querido nuestro Dios para todos sus hijos, es uno de los Milagros más grandes que Dios ha hecho en mi vida. Gracias @terry_a_smith por estar presente y ser gran figura en mi crecimiento espiritual, gracias @thelifechristianchurch por esta hermosa celebración, por todo su gran trabajo! Gracias mi Dios por esta INMENSA oportunidad de transformación y salvación ! Gracias Jesús por tu gran sacrificio, por amarnos tanto tanto!!!!!!! Que Felicidad siento, que grande es Dios! Gracias Dios del cielo, Rey de Reyes!!!! Y la Gloria es para ti! 🙌🏼💛🙏🏼