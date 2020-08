View this post on Instagram

Después de la tormenta siempre viene la calma. Me llegó la intensidad de la que todas las mamis hablan, en dos días de puro llanto. Mi querida @simomardones nos salvó con un aceitito esencial que hizo dormir a Maya, que al parecer tenía cólicos. Aún no sé nada, me siento tan ignorante, y por eso no quiero recomendar todavía como si fuera la madre experta. Estamos recién aprendiendo. Y confieso que he perdido la calma dos veces después de un par de noches en vela. Ahora entiendo tanto a las madres, con sus descargos y cansancio extremo. Pensé que trabajar 20 horas al día era igual de cansador que ser mama, hay mi dios que estaba equivocada. No dormir es desesperante, pero no dormir y no entender que le pasa a tu guagua, eso eso eso si que es desesperante. 😂 Vamos por casi 4 semanas de mamá 💪