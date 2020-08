Como cada 11 de agosto, los fanáticos de Gustavo Cerati y el mundo de la música recuerdan especialmente al fallecido artista argentino ya que se celebra un nuevo aniversario de su nacimiento y este 2020 habría cumplido 61 años.

Quien fuera el líder de Soda Stereo dejó un gran legado musical tras haber formado parte de la banda hasta 1997, y luego comenzar una exitosa carrera solista hasta 2010, año en que sufrió el ACV que lo mantuvo en coma hasta el 4 de septiembre de 2014, el día de su muerte.

Parte de su carrera como solista fue el álbum "Ahí vamos", el más exitoso de su peregrinar en solitario con el que ganó un Grammy Latino como Mejor álbum de rock, y el Grammy Latino como Mejor canción de rock por "Crimen", el tema más icónico de su disco.

El significado de este sencillo fue explicado por el mismo Cerati año más tarde de lanzado su álbum, donde reveló en una entrevista que incluso el tema iba a llamarse de otra manera.

Crimen

El músico reveló en una oportunidad que "Crimen" era "una canción de ruptura, pero la verdad es que la escribí en un momento de mucha felicidad. Siempre sucede que, al ser una persona conocida, están las preguntas '¿con quién está?', '¿con quién no está?', '¿con quién va a estar?' y parece que las relaciones son directas con eso. Y a veces me inspiro en cosas que están fuera del tiempo y del lugar", relató.

Cerati la definió como "un rompecorazones de entrada, una especie de puñalada". "Me gusta mucho escribir sobre conflictos de relación... no lo puedo evitar, me atrae. Aún cuando no tenga esos conflictos en mi vida", contó.

Así, "Crimen salió en un momento de felicidad absoluta en mi vida. No era el artista deprimido que escribía una canción triste, y hasta me divertía en este disco jugar con ese tipo de situaciones clásicas. Pero siempre van a tener una idea autobiográfica de mis letras".

"En un momento habla de 'los celos otra vez'. Y remite a 'Jealous Guy' (Muchacho Celoso), el tema de John Lennon, que para mí es la canción de amor por antonomasia. Como artista, puedo recrear o imaginar una situación, aunque no esté pasando por ella en ese momento", indicó sobre la inspiración de su tema.

"Si analizas la letra, es una sensación de esa pérdida, que queda inconclusa en términos de explicaciones: '¿Qué otra cosa puedo hacer?'. Pero todo es una situación actoral. Nunca me gustó ser muy descriptivo. Prefiero la imaginación", aseguró en aquella ocasión, donde reveló además que el tema se llamaba originalmente "Celos" y "se la había mandado a Shakira por si le interesaba grabarla para su álbum. Los músicos de la banda me insistieron mucho en que la hiciera, pero yo me resistía un poco, la veía al borde de lo burdo y cursi".