No han sido meses fáciles para la exchica Mekano, Carla Jara, quien durante la pandemia por el coronavirus debió enfrentar una difícil situación familiar junto a su esposo, el periodista Francisco Kaminski.

En conversación con Martín Cárcamo a través de Instagram, la también actriz reveló que a prinicpios de la pandemia tuvo la pérdida de un embarazo. "Fue bien rudo ya que estábamos ilusionados con ese bebé", expresó contando la pena que sintió ya que esperaban con ansias un segundo hijo, que se sumaría a Mariano.

Jara contó que la situación médica se debió a que "tuve un embarazo tubárico. Fue una hemorragia y me tuvieron que cortar una trompa. Llegué con muchos dolores a la clínica".

Tras esta intervención, indicó que sus posibilidades de tener otro hijo "se acortan un montón". "Nos había costado tanto con el Kami quedar embarazados. Ahora ya lo tengo más asimilado y estoy tranquila. Si Dios y el universo quieren que seamos papás, vamos a hacerlo, aunque sea de manera artificial", señaló.

Relación con su padre

En la misma conversación, Carla Jara se refirió al abandono que sufrió por parte de su padre con quien no tiene relación hasta hoy por lo que se acostumbró a vivir con esa ausencia.

"Yo tuve un papá que me dejó. Tenía como seis años y hasta el día de hoy no lo he visto", confesó sobre su progenitor.

La actriz contó además que "mi hermana tiene relación con él, pero yo no, y no me interesa. A mis 35 años ya no es alguien que quiera en mi vida".