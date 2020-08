Miguel Bosé reapareció en las redes sociales con una apariencia controvertida, que dividió a sus admiradores.

A través de su cuenta Instagram, el español compartió una fotografía sonriendo que llenó de alegría a muchos y a la vez llamó la atención por su abundante barba.

“Que sepáis, que aquí estoy”, escribió el cantante a sus fanáticos. Para algunos el mensaje daba a entender que estaba de vuelta en México, aunque realmente fue su look lo que impactó a todos, para bien o para mal.

Los más radicales comentaron: “Consejo: córtate el pelo y rasurate, te quitarás años. Saludos”; “Con esa sonrisa tan linda y esa guapura, no las escondas detrás de esos pelos tan poco favorecedores”; “Qué salvaje, todos necesitamos peluquerís”; “Tu eres divino, pero este nuevo look no te hace justicia”.

“Belleza felina”

El intérprete de “Amante Bandido” sonríe a la cámara en la imagen, la primera que sube a su Instagram desde el 31 de julio pasado. Aunque algunos lo criticaron, otros lo apoyaron abriendo el debate en la sección de comentarios.

“Está estupendo”; “Guapo”; “Me fascina tu hermosa barba”; “Cada día más guapo”; “Me encanta tu look”; “Como el vino”; “Tiene una belleza felina”; escribieron. Pero además, aconsejaron a Miguel Bosé a no hacer caso de las críticas.

“¡No entiendo a la gente que sigue a otra solo para meterse con ella y menos con su físico! ¡Opinad para decir cosas bonitas os hará mejores personas! ¡De verdad! ¡Por cierto para mí está fantástico porque a Miguel le queda TODO bien!”, aseguró una fan española.

Miguel Bosé controversial

Mientras en Instagram se debatían por su aspecto, en Twitter Miguel Bosé avivó el debate sobre la fiabilidad de las vacunas contra el coronavirus. El español respondió a una publicación: “Nos quieren matar!!!”.

Un grupo de admiradores le agradeció por su postura. “Gracias Miguel por tu ayuda respecto a la vacuna, a ver si despiertan ya de una vez”, respondieron.

Sin embargo, otros cuestionaron sus argumentos: “Qué triste ver a alguien tan culto seguir teorías conspirativas sin fundamento. Que además pueden terminar lastimando a tanta gente. Las vacunas son seguras y necesarias”.