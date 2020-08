La ex RBD Anahí está entregada en cuerpo y alma a su faceta como mamá. Muestra de ello son las constantes publicaciones que suele subir junto a sus pequeños Manuel y Emiliano.

Recientemente, la joven cantante y actriz mexicana cautivó a todos sus seguidores por su cuenta de Instagram, al subir un video de su hijo mayor, Manuel, cantando una canción infantil, consignó la revista ¡Hola!

En cuestión de minutos la publicación se llenó de "me gusta" y comentarios súper tiernos, inclusive de parte de su ex compañeros Rebelde; como ese caso de Maite Perroni quien escribió: "No, no puedo", conmovida por la interpretación del pequeño.

Herencia familiar

En la publicación que tiene casi 500 mil reproducciones se muestra a Manuel, de 3 años de edad, cantando junto a Anahí, quien lo ayuda a completar las frases de la canción, mientras él se muestra sonriente en el video.

Recordemos que en mayo del año pasado, el pequeño Manuel causó sensación en las redes sociales cuando interpretó junto a Anahí un pequeño fragmento de una de las canciones más icónicas de ella: Rebelde.

La actriz se convirtió en madre por primera ocasión el 17 de enero de 2017 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando dio a luz a Manuel.

Posteriormente, el 2 de febrero, la ex RBD trajo al mundo a su segundo hijo, Emiliano. El pequeño destaca por sus enormes ojos, que se parecen a los de su madre.

Anahí y Manuel Velasco llevan un poco más de cuatro años de casados. Se unieron en matrimonio el 25 de abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México.