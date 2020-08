A más de un año de la muerte de Javiera Suárez, su viudo Cristián Arriagada, recordó cómo fue el complejo embarazo que vivió la periodista cuando recién se enteró de que tenía cáncer.

A través de un programa por Instagram, el también médico cirujano reveló que apenas se casaron "Javiera quería tener hijos ansiosamente". Siete meses después del matrimonio, "estaba con mi amigo doctor haciendo la ecografía (con Javiera), 'mira, ahí está la guagua', celebrábamos los tres con el doctor, nos sacábamos fotos".

Sin embargo, una semana después el escenario cambió completamente. "Hicimos otra ecografía en el edificio de al lado y la doctora que hace la ecografía me llama, yo estaba en el pabellón, corro y me dice 'esto no se ve bien. 50% de que es cáncer'. Y quedamos los dos así como 'no te puedo creer, hace cinco días estábamos en este otro escenario'. Una semana después diagnóstico. Efectivamente cáncer, con la biopsia", relató.

Interrupción del embarazo

Desde ahí, con informes médicos desde el extranjero incluidos, todos recomendaban que lo mejor era interrumpir el embarazo por el tipo de drogas que iban a utilizar para la enfermedad de la fallecida periodista.

"Nosotros nos miramos y una de las primeras decisiones que tomamos fue 'vamos a ser todo lo que nos digan, pero no vamos a interrumpir el embarazo deliberadamente. Si esto pasa, pasa y lo aceptamos, pero no lo vamos a hacer nosotros. Vamos con todo contra el cáncer, pero nosotros nos ocupamos de esto otro'", contó sobre la decisión que tomaron de seguir adelante con la gestación.

Arriagada indicó que la principal razón de Javiera para dar la pelea contra la enfermedad estaba "anclada en Pedro", de casi 4 años, por lo que la idea de perder al bebé significaba perder también a su esposa.

"Para ella no había ninguna posibilidad de que esto no pasara. No había ninguna posibilidad de que Pedro no naciera (...) Y bueno, así fue. Pedro nació de 30 semanas. Y corríamos por los pasillos con la cama, con alarma de parto, porque Pedro estaba con las contracciones bajas y la Javiera que me miraba sin entender lo que estaba pasando. Yo le decía 'usted calladita, que vamos al pabellón", reveló sobre el día en que su hijo llegó al mundo.

Cristian reflexionó en tanto que el proceso de embarazo fueron "meses del terror", pero "nada en la vida que valga la pena se hace fácil. Y todas estas cosas requieren de convicción, de trabajo, de estar ahí, de creérsela y empujar".

Ver cobertura completa