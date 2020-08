View this post on Instagram

Si te quejas por llevar meses encerrados en casa, imagina pasar toda tu vida en un armario y con miedo. Derrumba esas puertas del armario, ponte de pie, y comienza a luchar 🏳️‍🌈 Para que luchar ? Para que nuestros niñxs el día de mañana no vivan en una sociedad prejuiciosa, machista, ni homofóbica... donde puedan ser LIBRES y FELICES, sin miedo hacer amenazados, agredidos, violentados. Hoy se grita fuerte hoy se lucha, para que todos quienes no nos quieran oír , nos oigan ! 💖🏳️‍🌈🙏🏻 AMOR ES AMOR |||| Se libre de amar a quien quieras y siéntete orgulloso de ser quien eres 💖🏳️‍🌈 los amo, eso bye ✌️ #Orgullosxs