Qué tiempos difíciles, mi niña. Pero a pesar del miedo y la tragedia, la vida se cuela por las ventanas y el amor renace. Los animales nos siguen enseñando de lealtad, los árboles y plantas a cómo llegar profundo y ser fuertes, los niños nos enseñan a reír, llorar, actuar, desdramatizar y los pajaros nos invitan en paz a ser libres. No hay apuro, mi amor. Solo te cuento como padre pequeñas revelaciones que de seguro ya entendiste. Te amo con mi alma rota que renace cada día y que vuela por las noches a tu lado. Mi pequeña libertad.