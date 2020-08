View this post on Instagram

Al principio nos escondíamos bajo un pañuelo, en en un baño, donde pudiéramos, acurrucadas dentro del fular jaja , me acuerdo todos comiendo en una pizzería felices y yo ahogada con el pañuelo, imagínense la cría , me perdía justo el gol de los niños,la mejor parte de la película, salía de la fila para ir a dar tete ( como le decía la Laura tan amorosamente ) hasta que me convertí en una con ella y nos dio lo mismo. Si la pequeña quería teté le daba, la vida fue maravillosa. De verdad me levante cada noche, fueron muchaaaassss , demasiadasssss, ponía pechuga y nos volvíamos a dormir. Prefería levantarme a eso, reclamando igual obvio, a tener que poner inhaladores dar o remedios como me paso con los otros críos, me vio la pechuga todo chile y parte de Sudamérica porque fueron cuatro años en los que también viajamos. Filas de migración, playas, supermercados, paseos, almuerzos, el que se incomodaba podía irse, respetuosamente avisaba, tampoco llegaba y sacaba pechuga, hay gente que es más pudorosa, también cuidaba que no se viera tantooooo pero, lo primero era que la chica estuviera cómoda y yo también. Tengo cuatro hijos, tres que alimente con fórmula y muchos antibióticos y miles itis los primeros años de vida, la pequeña ha tenido fiebre dos veces en su vida y tiene 5, hablo al@año y pronuncia increíble, los otros tres necesitaron fonoudiologo, son datos duros que yo misma experimenté. Los@más grandes son lo máximo, grandes hijos en todo sentido, de verdad, la chica es bien dictadora, pero hay datos de salud que son inminentes, promover la lactancia materna descongestionaría los consultorios, formaría adultos más saludables, facilitaría los temas de apreduazahe del lenguaje por solo nombrar beneficios que yo misma viví. Si entramos en el lado@emocional, sin duda el apego es maravilloso, no quiere decir que si das teta tienes apego seguro y si no das cagaste, porque el apego va mucho más allá. Pero a una la ayuda mucho para hacer la conexión, estamos más desconectadas y nos cuesta oír e interpretar las necesidades de estos pequeños críos. ¿Cómo fue tu lactancia? Los leo, hombres y mujeres en esta #semadelalactancia Los leo a todos besos