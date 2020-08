"Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero. No me pelan y tú eres mexicano, sabes lo que significa 'no me pelan', no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta (...)", expresó Carlos Villagrán, el popular "Quico" de la serie mexicana "El Chavo del 8" tras conocer la salida del aire de la serie.

Las declaraciones fueron emitidas la mañana de este viernes 7 de agosto por el actor mexicano en entrevista con el programa azteca Sale el Sol, donde fue consultado sobre la decisión de dejar de transmitir la popular serie.

Al respecto, el artista señaló que, probablemente, que la decisión se deba a motivos financieros y aseguró no estar seguro de lo qué podría haber pasado, pues no mantienen ningún tipo de nexo con la familia de Roberto Gómez Bolaños, consignó Infobae.

Recordemos que el pasado fin de semana, se confirmó que el programa, como varios más de Chespirito, fueron sacados del aire tras un desacuerdo comercial entre la empresa Televisa y la familia del fallecido Gómez Bolaños.

"Nos cayó de sopresa"

"Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito", manifestó Villagrán, quien recientemente también habló sobre los supuestos nexos de Gómez Bolaños con el narcotraficante Pablo Escobar.

Carlos Villagrán admitió que la salida del aire de "El chavo del 8", serie que entretuvo a unas cuantas generaciones, fue una sorpresa no solo para los seguidores de la producción, sino también para los mismos actores del programa.

Tras el fin de las transmisiones de los programas de Chespirito, "Quico" apuntó que, pese a que ya no recibirá las regalías derivadas de la emisión de la serie, esta situación no afectará de manera notable su situación financiera.

"Son regalías de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, o sea, los que interpretamos a los personajes, en ese aspecto sí, y también en Argentina obtengo regalías por la misma razón, pero son muy pocas, la verdad son muy pocas, no afecta tanto", aseguró Villagrán.