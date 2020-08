¿Qué pasó?

La nave espacial MAVEN (por el acrónimo en inglés de Atmósfera de Marte y evolución volátil) de la NASA, que desde 2014 estudia la atmosfera marciana, descubrió un extraño resplandor ultravioleta que iluminó el 'planeta rojo'por algunos instantes.

Las imágenes de la sonda MAVEN detectaron la existencia de pulsaciones de luz ultravioleta que destelleaban tres veces durante la noche en el cielo marciano . Sin embargo, esto solo ocurre durante la primavera y el otoño del planeta.

Los nuevos datos también revelaron olas y espirales inesperadas sobre los polos de invierno. Además, se confirmaron los resultados de la nave espacial Mars Express de que indican este resplandor nocturno era más brillante sobre los polos de invierno.

Sonda MAVEN sobre Marte, imagén del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP)

La explicación del fenómeno

El brillo verdoso sobre Marte sería una consecuencía de la interacción de atómos de oxígeno con la luz solar. Esto sumado al aumento de los vientos genera una reacción química que produce óxido, las nuevas moléculas contienen energía extra que emiten como luz ultravioleta.

"El brillo ultravioleta proviene principalmente de una altitud de aproximadamente 70 kilómetros, con el punto más brillante de aproximadamente mil kilómetros de ancho, y es tan brillante en ultravioleta como las luces del norte de la Tierra'', detalló Zac Milby, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP).

Sonal Jain, otro integrante de LASP, señaló que "los principales descubrimientos de MAVEN sobre la pérdida de la atmósfera y el cambio climático muestran la importancia de estos vastos patrones de circulación que transportan los gases atmosféricos alrededor del globo y desde la superficie hasta el borde del espacio".

La luz ultravioleta es invisible para el ojo humano pero detectable por instrumentos especializados. Sin embargo, la NASA utilizó una animación para recrear lo sucedido.

It’s not a strobe light at a nightclub, but data from the @MAVEN2Mars spacecraft reveal that the Martian sky pulses in ultraviolet light at night. The results are being used to illuminate complex circulation patterns in the Martian atmosphere. 🕺 https://t.co/LEzT2Lo1gW pic.twitter.com/Xlw2JjbM7K — NASA Mars (@NASAMars) August 6, 2020

Próximas labores de MAVEN

El siguiente paso el equipo Maven será mirar el resplandor nocturno "de lado", utilizando datos tomados por el espectógrafo ultravioleta que se encuentran justo por encima del borde del planeta. Esta nueva perspectiva se utilizará para comprender los vientos verticales y los cambios estacionales con mayor precisión.

MAVEN es la primera nave espacial dedicada a explorar la tenue atmósfera superior de Marte. Muchos planetas, incluida la Tierra, tienen un resplandor nocturno, pero MAVEN es la primera misión que recolecta tantas imágenes del resplandor nocturno de otro planeta.