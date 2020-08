Las redes sociales nuevamente fueron el lugar donde miles de mujeres expresaron su pesar e indignación ante el crimen de Ámbar Cornejo, cuyo cuerpo fue hallado este jueves en la casa de su madre en Villa Alemana.

La fiscal Jefe de Villa Alemana, María José Bowen, confirmó que el cuerpo estaba al interior de la vivienda, señalando que "la madre informó lo que le contó el imputado, don Hugo (Bustamante). Señaló que fue el imputado quien mató a Ámbar".

Bustamante era la pareja de la madre de Ámbar y padrastro de la menor y, además, arrastraba un prontuario tras el doble homicidio de su pareja e hijo en el 2005 por el que fue condenado a 27 años, pero cumplió solo 11 ya que fue beneficiado con libertad condicional por "buena conducta".

Reacciones

Conocida la tragedia, varias famosas alzaron su voz en redes sociales para expresar su pesar por el deceso de la adolescente, además de su indignación por la manera en que funciona la justicia en Chile.

Así lo hicieron la actriz Mariana Loyola y Ana Tijoux, entre otras, y también la cantante Cami, quien expresó toda su rabia en redes sociales, mismo sentimiento que compartió Kel Calderón quien aseguró que "siento tanta rabia que quizás que palabras terminaría diciendo. Que se vayan a la mierda".

La influencer y egresada de Derecho compartió un texo de reflexión donde comenzó diciendo: "Ámbar. Falló todo. Fallamo todos. El caso de Ámbar es inaceptable. Acá hay una persona que tiene que hacerse cargo, una jueza que deja en libertad a un doble homicida con informe negativo de Gendarmería. Un visible psicópata y sociópata incapaz absolutamente de sentir cualquier tipo de empatía con un ser humano".

Kel agregó además que "realmente me come la rabia y la verguenza, una niña de 16 años, de 16 años, que tenía todo por delante! Son una burla para la judictadura, una BURLA. Hicieron un juramento de justicia cómo no se les cae la cara! que se vayan todos", mientras acompañó el texto con "NO VALEN NADA, NO MERECEN NADA".

Ver cobertura completa